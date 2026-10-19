Педагог из Балашихи победила во Всероссийском конкурсе наставников

Педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи в Балашихе Ольга Трунина выиграла конкурс «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник лидер». Награждение состоялось 18 октября в Туле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» поступило более 80 тысяч заявок со всей страны. В финал вышли 400 наставников из 67 регионов России. Ольга Трунина из Балашихи стала победителем в номинации «Наставник лидер».

Программа включала образовательные лекции, встречи с экспертами, мастер-классы и практикумы, конкурсные испытания и военно-спортивные игры. На финальном этапе участники защищали проекты в сфере патриотического воспитания.

Конкурс направлен на укрепление системы патриотического воспитания через развитие наставничества. Его задачи — сформировать активное сообщество наставников, создать возможности для их профессионального роста, выявить и распространить лучшие практики.

Конкурс проходит третий год по поручению президента России Владимира Путина. Его проводят в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.