В Истре запустили производство насосов для водоснабжения и отопления

Серийный выпуск новой отечественной линейки промышленных циркуляционных насосов начали на площадке «ИСТРАТЕХ» в муниципальном округе Истра, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На производственной площадке «ИСТРАТЕХ» представили и запустили в серийное производство насосы для многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Оборудование также предназначено для котельных, индивидуальных тепловых пунктов, систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования коммерческих и промышленных объектов.

В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и глава округа Татьяна Витушева.

«Ресурсоснабжающие организации — водоканалы и теплосети — остро заинтересованы в безотказном оборудовании, особенно в начале отопительного периода. Запуск передовых насосных линий в Истре — важный шаг к технологическому суверенитету отрасли ЖКХ и городского хозяйства», — отметил Владислав Мурашов.

Вице-губернатор также сообщил, что участники изучили новые линии и обсудили с руководством завода наращивание технологического потенциала. По его словам, регион нацелен на максимальное применение подмосковных разработок при модернизации инфраструктуры и замене внешних и внутридомовых инженерных сетей.

Во время экскурсии делегации показали отдельный сборочный участок, где выпускают 14 модификаций насосов, и испытательный стенд. Каждый насос проходит опрессовку под избыточным давлением, а датчики проверяют электронику и гидравлику.

Официальный старт выпуска отметили перерезанием символической красной ленты на новом флагманском насосе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.