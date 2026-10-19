Студенты Российского университета медицины заинтересовались подмосковной скорой

Студенты Российского университета медицины на ярмарке вакансий 16 октября узнали о возможности работать в скорой помощи Московской области во время учебы. Многие заинтересовались предложениями и оставили свои контакты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники кадровой службы Московской областной станции скорой медицинской помощи приняли участие в ярмарке вакансий в Российском университете медицины 16 октября. Они рассказали студентам о вариантах трудоустройства во время учебы и провели подробные карьерные консультации.

Будущим медикам предложили работу операторами Единого диспетчерского центра, а также в выездных бригадах — в качестве медсестер, медбратьев или фельдшеров. Многие студенты всерьез заинтересовались вакансиями и поделились своими контактами.

«Мы будем рады видеть начинающих и молодых специалистов-медиков в нашей большой и дружной команде скорой помощи Московской области», — сказала заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Дзуцева.

Студенты также участвовали в медицинской викторине. Победители получили памятные подарки от подмосковной скорой. Ярмарка позволила будущим медикам познакомиться с одним из крупнейших потенциальных работодателей в сфере здравоохранения столичного региона.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.