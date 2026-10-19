Оформление льготного питания школьникам вошло в топ госуслуг Подмосковья

Жители Подмосковья за прошедшую неделю подали на региональном портале около 6,4 тыс. заявлений на льготное питание для школьников. Услуга вошла в рейтинг самых востребованных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За прошедшую неделю жители Подмосковья направили на региональном портале госуслуг около 6,4 тыс. электронных заявлений на оформление льготного питания для школьников.

Самой востребованной услугой стала «Запись в кружки и секции» — ею воспользовались свыше 29,8 тыс. раз. Второе место заняла «Выписка из домовой книги»: на ее получение подали более 19,5 тыс. заявлений.

В рейтинг также вошли выдача и замена социальных карт жителя Подмосковья — свыше 10,7 тыс. заявок, а также обслуживание карт «Стрелка» — более 7,8 тыс. заявлений.

На региональном портале доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получать электронные услуги можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.