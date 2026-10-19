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Упала на камни с большой высоты: россиянка пострадала у водопада в Турции

58-летняя российская туристка серьезно пострадала в турецкой провинции Анталья. Женщина с друзьями гуляла в ботаническом саду, но сорвалась и упала на камни, сообщает Mash .

Инцидент произошел в районе водопада Куршунлу. Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты прямо на камни.

Туристку госпитализировали в местную больницу. Она осталась жива, но получила травмы рук, ног и спины.

Ранее в эквадорском городе Гуаякиль священнослужитель трагически погиб прямо во время проведения церковной службы. Со стены кафедры сорвался деревянный крест — он упал прямо на священника.

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