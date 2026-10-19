В Химках прошла встреча ко Дню отца с участием почетных гостей

В выставочном комплексе «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках прошла встреча, посвященная Дню отца. В России этот праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье октября, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Участниками встречи стали отцы из многодетных семей, ветераны боевых действий, участники СВО, а также отцы тех, кто участвует в специальной военной операции. Теплое общение проходило за чаепитием: в непринужденной обстановке говорили о самом важном.

Во встрече приняли участие глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Николай Томашов, благочинный Химкинского церковного округа Дмитрий Оселедец, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов, олимпийский чемпион и директор АНО «Центр развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк, а также руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Для детей провели мастер‑класс по созданию открытки ко Дню отца: ребята старательно вырезали, клеили и подписывали свои подарки, вкладывая в них искренние чувства.

«Пока мы общались, дети мастерили открытки для своих пап. В этих подарках столько искренности и любви! Именно ради этого стоит находить время для главного — для семьи. Так мы сохраняем ценности отцовства и семейные традиции в каждом доме», — поделилась Инна Федотова.

На встрече много говорили о том, как важна роль отца в жизни ребенка. По словам участников, именно на примере папы дети учатся быть ответственными, смелыми, честными и добрыми — и эти качества становятся опорой для их собственных семей в будущем.

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