«Африканцев не понимаю»: амбассадор туризма отреагировала расизмом на погромы

Блогер, амбассадор путешествий, гид в Милане и по озеру Комо Лера Корф отреагировала на погромы, которые происходят в Италии. Она заявила, что поддерживает «белую расу», что вызвало неодобрение у подписчиков со всего мира.

«Я абсолютно не толерантный человек, что знают все мои близкие. Я исключительно поддерживаю белую расу, образование и дисциплину», — написала Корф в социальных сетях, комментируя видео с погромами.

Подписчики отметили, что девушка позиционирует себя как амбассадор Aviasales, работает в туристической сфере с международной аудиторией, при этом позволяет себе такие высказывания.

Одна из подписчиц написала блогеру в личные сообщения и отметила, что ей стоит прямо называть себя нацисткой. Та не стала спорить и сделала акцент на своей фамилии — Корф, и заявила, что у нее «абсолютно белая кровь дворянского происхождения». Блогеру пригрозили отправить скрин сообщения в институты Милана, на что она также не стала возражать.

После общественного резонанса и массы возмущений в комментариях Корф убрала из шапки профиля утверждение о том, что она является амбассадором Aviasales, а также попыталась оправдаться, отвечая на сообщение подписчика.

«Я имела в виду вообще людей с образованием, как я и вы, кто никогда бы не пошел грабить и крушить. У кого есть мораль. Рассказывать свою позицию в одной фразе крайне сложно, а потом уже каждый читает как может. Не принимать можно и просто отдельные народы, как, например, я большинство африканцев не понимаю», — написала Корф.

РИАМО направило запрос в Aviasales.

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