Глава Люберец доложил губернатору Воробьеву о строительстве поликлиники

Глава Люберец Владимир Волков на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил, что в поселке Октябрьский завершится строительство долгожданной поликлиники уже в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Волков доложил Воробьеву, что в округе полным ходом идет строительство трех современных медучреждений. Две поликлиники откроют свои двери уже в текущем году: одна в жилом комплексе «Люберецкий» будет принимать 300 пациентов, другая в поселке Октябрьский сможет обслуживать 500 человек.

В поселке Мирный в следующем году заработает медицинский центр на 540 посещений. Параллельно ведутся работы по модернизации существующих больниц — идет обновление Люберецкой больницы и областного центра охраны материнства и детства. Особое внимание уделено Дзержинской больнице, где масштабная реконструкция поликлиники для взрослых будет завершена уже к концу апреля.

«Жители поселка Октябрьский сейчас получают медицинскую помощь в поликлинике, расположенной в очень старом здании, которое было построено еще до революции. Мы были с вами в строящейся поликлинике, когда там только заливался последний монолит. А сегодня уже ставим в ней окна, идет отделка. Все необходимое оборудование закуплено. Подрядчик планирует сдать этот объект с опережением срока — не к концу года, а в июле», — рассказал Волков.

Ранее сообщалось, что Воробьев встретился с Волковым в рабочем формате. Глава муниципалитета рассказал губернатору о ходе строительства школ на вверенной ему территории.