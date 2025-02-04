Губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Люберец Волковым

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Люберец Владимиром Волковым. В рабочем формате они обсудили важнейшие вопросы развития территорий, в том числе строительство и открытие новых школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня мы обсудим наши государственные программы в рамках президентских указов. Произошло объединение Люберец с Дзержинским, Островцами, каждая из этих территорий нуждается в особом внимании, мероприятиях, направленных на их развитие. Это и здравоохранение, и ЖКХ, и благоустройство. Большие планы также по школам, детским садам», — сказал Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, одной из важных задач в настоящее время является сделать все возможное, чтобы к 1 сентября 2025 года школа №7 на 1100 мест открыла свои двери для учеников. Местные жители давно ждут данный объект, который предыдущий подрядчик так и не смог построить.

Волков сообщил Воробьеву, что еженедельно лично посещает стройку и следит за тем, чтобы возведение школы реализовывалось согласно плану. По его словам, строительство находится в активной фазе.

«Я лично каждую субботу выезжаю на стройплощадку, чтобы контролировать процесс. На объекте — более 150 сотрудников строительной подрядной организации, на всех этажах ведутся работы», — рассказал Волков.

В текущем году образовательная инфраструктура городского округа существенно расширится. Новая школа в «Жулебино-Парке» примет 1500 учеников, а в поселках ВУГИ и Мирный распахнут свои двери детские дошкольные учреждения. Масштабные ремонтные работы завершатся в двух учебных заведениях — люберецкой гимназии №5 и школе №28 поселка Коренево.

По словам Волкова, в ЖК «Новые Островцы» существует острая потребность в образовательных учреждениях, поэтому со второго квартала начнется возведение современной школы на 1100 мест. Строительство планируется завершить к началу 2026-2027 учебного года.