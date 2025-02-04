Первый участок дороги ЮЛА в Подмосковье откроют в 2025 году

Глава Люберец Владимир Волков рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что уже в 2025 году откроют первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Строительство первого этапа находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Волков рассказал Воробьеву, что к 2028 году планируется завершить строительство путепровода, который пройдет над железнодорожными путями Казанского и Рязанского направлений МЖД по улице Инициативной. Этот проект позволит решить проблему однополосного реверсивного движения. Параллельно с этим в 2025 году ожидается запуск автомобильного движения по трассе ЮЛА на участке между Варшавским шоссе и магистралью М-12.

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В рамках первого этапа модернизации Октябрьского проспекта также планируется возведение двух подземных переходов для пешеходов. В ходе рабочей встречи Воробьева с Волковым также была рассмотрена перспектива продления автомагистрали МКАД-Дзержинский, что обеспечит местным жителям дополнительный маршрут выезда на МКАД.

Фото - © Медиасток.рф

Растущий транспортный поток создает серьезные заторы из-за неспособности действующей инфраструктуры справиться с нагрузкой. Модернизация системы могла бы оптимизировать логистические процессы ключевых предприятий города.

Ранее губернатор Воробьев встретился с главой Люберец Волковым. Глава Подмосковья узнал, на каком этапе находятся строительство долгожданных школ и поликлиник.