Пропавшую 12-летнюю шахматистку нашли в Екатеринбурге и отправили в полицию

В Екатеринбурге нашли 12-летнюю шахматистку Аглаю, пропавшую после турнира в торговом центре. Девочка находится в отделе полиции, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Управление МВД России по Екатеринбургу проинформировало, что в ближайшее время сотрудники опросят Аглаю и передадут законным представителям. По предварительной информации, никто не совершал противоправных действий в отношении девочки.

Аглая исчезла после шахматного турнира в торговом центре Екатеринбурга. Она занимается шахматами с раннего детства и уже выступала на первенстве мира в Казахстане.

В мае Аглая стала чемпионкой Екатеринбурга по блицу среди девушек до 15 лет. Она выиграла все 13 партий.

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