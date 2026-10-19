Ученики технолицея имени Долгих из Истры посетили Курчатовский институт

Девятиклассники Технолицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра познакомились с исследованиями в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ученики девятых классов Технолицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра посетили Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Во время экскурсии они узнали о современных исследованиях и применении НБИКС-технологий, объединяющих нано-, био-, информационные и когнитивные науки.

В лабораториях школьники наблюдали за работой исследователей, которые изучают биосистемы и анализируют геномы. Лицеистам также рассказали о современных методах и инструментах биологии и генетики.

В культурном центре ученики посетили выставку, посвященную блокаде Ленинграда. Экспозиция познакомила их с историческими событиями и взаимосвязью науки, истории и общественного развития.

В технолицее отметили, что такие экскурсии расширяют кругозор школьников, знакомят с современными направлениями науки и помогают в профессиональном самоопределении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.