В Люберцах провели первый пожарно-спасательный турнир памяти Александра Гладилина

Школьники из Люберец, Котельников и Лыткарина разыграли первый Кубок имени Александра Никитовича Гладилина по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Команда лицея № 4 из Люберец выиграла первый турнир по пожарно-спасательному спорту на Кубок имени Александра Никитовича Гладилина. Второе место заняла люберецкая гимназия № 41, третье — гимназия № 7 из Лыткарина. Участниками стали учащиеся образовательных учреждений Люберец, Котельников и Лыткарина.

Младший сержант внутренней службы Александр Гладилин погиб в 1986 году при тушении пожара в спорткомплексе «Кристалл» в Лыткарине. Во время работы звена газодымозащитной службы в сауне произошел взрыв. Пожарный получил тяжелые термические ожоги и впоследствии скончался. В апреле 2026 года на фасаде дома, где он жил, открыли мемориальную доску. Турнир стал еще одним способом сохранить память о нем.

На открытии выступили супруга пожарного Галина Гладилина и председатель совета ветеранов Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона Сергей Лаппо. Они подчеркнули важность преемственности поколений и воспитания молодежи на примерах мужества.

«Глядя на вас, я вижу будущих чемпионов!» — поддержал участников начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Люберцы, Котельники и Лыткарино Игорь Маслов.

Он отметил, что пожарно-спасательный спорт учит дружбе, выдержке и умению быстро принимать решения и может стать первым шагом к профессии спасателя.

Представители МЧС России поздравили победителей, призеров и наставников. Команды получили кубки, медали и памятные подарки. Организаторы рассчитывают сделать соревнования ежегодными и привлечь молодежь к работе в пожарной охране и профилактике. Этому направлению уделяют особое внимание в преддверии 100-летия органов государственного пожарного надзора, которое отметят в 2027 году.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.