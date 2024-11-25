Воробьев: важно уделять внимание каждому бойцу СВО Подмосковья

На совещании с главами округов и руководством подмосковного правительства губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание вопросам поддержки военнослужащих СВО и членов их семей, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Индивидуальный подход к каждому обратившемуся за помощью является приоритетом в этой работе, подчеркнул Воробьев. Масштабную программу поддержки реализует обширная команда, включающая представителей муниципальных образований, регионального правительства и филиала фонда «Защитники Отечества».

«Президент делает акцент на том, что эта работа в регионах должна быть индивидуальной, адресной. Особое внимание необходимо уделить сопровождению бойцов, которые вернулись с линии боевого соприкосновения с ранениями, инвалидностью. Им приходится выстраивать жизнь заново, это крайне сложно и для них, и для их близких. Поэтому наша задача — быть рядом и помогать. Мы ввели систему кураторства, и члены регионального правительства, главы, депутаты, сотрудники муниципальных администраций сопровождают семьи участников СВО, находятся с ними на связи. Также у нас продолжают работать центры поддержки в территориях — за год получили через них почти 3 тысячи обращений, еще более 750 — через соцсети и письма на мою почту. Важно не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть самые востребованные запросы, предлагать проактивные решения там, где это возможно», — рассказал глава Подмосковья.

С момента открытия летом прошлого года филиал фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье активно помогает военнослужащим и их близким. Как отметила глава филиала Ольга Ермакова, основные запросы касаются денежных компенсаций, медобслуживания и розыска пропавших бойцов. За это время поддержку получили свыше 16 тысяч семей участников боевых действий.

На территории региона действует команда из 58 социальных координаторов, которая вскоре пополнится еще 20-ю специалистами. Среди них есть как участники специальной военной операции, так и родственники военнослужащих — 13 матерей и супруг, а также 2 ветерана СВО. Координаторы содействуют в широком спектре вопросов: от оформления ветеранского статуса и инвалидности до психологической поддержки и профессиональной переподготовки. Также они помогают получить технические средства реабилитации и разобраться в федеральных и региональных льготах.

Важным нововведением стал запуск программы по поиску военнослужащих, утративших связь с близкими. Как отметила Ольга Ермакова, организация берет на себя комплексную поддержку семей, чьи родные более 30 дней не выходят на контакт. Это включает содействие в проведении ДНК-исследований, постоянное психологическое сопровождение и правовую поддержку.

Благодаря интеграции специалистов из военкоматов Подмосковья и представителей Военно-социального центра Минобороны в работу фонда «Защитники Отечества», значительно ускорился процесс решения вопросов действующих военных. Теперь филиалы организации функционируют как централизованные информационные пункты, где родственники могут получить актуальные данные о статусе военнослужащего через прямое взаимодействие с Военно-социальным центром.

Реабилитация участников военных действий включает активное вовлечение в спортивные мероприятия. Показательным стал недавний турнир «Кубок Защитников Отечества», собравший свыше 200 ветеранов СВО из 62 субъектов страны. Комплексная поддержка военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья реализуется через различные инициативы филиала. В их числе — оснащение специализированным транспортом с адаптированным управлением, помощь в обеспечении реабилитационным оборудованием, включая протезы, инвалидные коляски и слуховые устройства. Особое внимание уделяется модернизации жилищных условий: устанавливаются системы «умный дом», переоборудуются ванные комнаты, спальни и кухни, расширяются дверные проемы с учетом индивидуальных потребностей.

В Подмосковье активно развивается паралимпийское движение среди ветеранов специальной военной операции — более сотни участников уже вовлечены в спортивные мероприятия. Значимых успехов удалось достичь на недавних соревнованиях: команда региона показала достойный результат в волейболе сидя, заняв четвертую позицию, а спортсмен из Одинцово Николай Макаров стал серебряным призером по армрестлингу.

Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на необходимости тщательного сопровождения каждой семьи военнослужащих. В этом году расширилось сотрудничество между подмосковными властями и отделением фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила Людмила Болатаева, занимающая пост заместителя губернатора области. По ее словам, совместная работа позволила эффективнее решать различные проблемы военнослужащих — от повседневных нужд до вопросов прохождения службы.

Важным достижением стал новый цифровой сервис на портале «Госуслуги», функционирующий с начала ноября. Теперь участники специальной военной операции могут быстро получить необходимую справку для оформления положенных им льгот. Процесс подачи заявления занимает не более минуты, а готовый документ предоставляется через четыре рабочих дня.

В Подмосковном регионе помимо общефедеральных привилегий действует своя система поддержки. Президентом подписан новый указ, существенно расширяющий социальные гарантии. Теперь военнослужащие СВО вместе с супругами получили возможность аннулировать задолженность по кредитам в пределах 10 миллионов рублей.

Значительно увеличена длительность кредитных каникул — вместо прежних 30 дней после завершения контракта период продлен до полугода. Также пересмотрена система компенсационных выплат за полученные травмы: теперь при получении инвалидности положено 4 миллиона, за серьезные повреждения — 3 миллиона, за незначительные травмы — 1 миллион, а прочие случаи оцениваются в 100 тысяч рублей.

В санатории «Ясенки», расположенном в Московской области, более 300 военнослужащих уже получили необходимую реабилитационную помощь. Правительство региона разработало комплексную программу поддержки семей участников специальной военной операции.

Старшее поколение может воспользоваться бесплатным социальным обслуживанием в домашних условиях, отдохнуть в подмосковных санаториях и получить помощь в проведении газификации. Дети военнослужащих получают приоритет при поступлении в дошкольные учреждения, их родители освобождаются от платы за детский сад. В образовательных учреждениях всех уровней организовано бесплатное питание, а также предоставляется возможность бесплатно посещать группы продленного дня и различные секции. Предусмотрен отдых в лагере «Литвиново».

Недавно введена дополнительная мера — семьям погибших военнослужащих выделяется 10000 рублей на покупку школьной формы для детей.

В Сергиево-Посадском округе недавно начал работу реабилитационный центр имени А. И. Мещерякова. Военнослужащие со всей России, получившие травмы органов зрения и слуха, смогут проходить там лечение начиная с середины декабря.

Масштабную поддержку семьям военных и участникам спецоперации координирует подмосковное министерство информации и молодежной политики. По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, к этой инициативе привлечены тысячи персональных кураторов, включая региональных чиновников, представителей муниципалитетов и депутатов разных уровней — всего около 2500 человек.

За последние шесть месяцев губернатор получил свыше 750 запросов через социальные сети и электронную почту, каждый из которых находится под пристальным наблюдением. Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила появление новых категорий обращений — от военнослужащих после демобилизации и людей с боевыми травмами. Помимо традиционных просьб о помощи и поддержке, участились запросы по розыску пропавших военнослужащих. В этой работе активно участвует и крупный бизнес — например, компания «Мособлгаз» реализует комплексную программу поддержки подшефных семей, включающую доставку продуктов, проведение мероприятий и индивидуальное сопровождение.

В преддверии Нового года Одинцово готовится к масштабному празднику — традиционной елке, которая распахнет свои двери 24–26 декабря. Особое внимание уделено детям военнослужащих — более половины гостей, а именно 13 тысяч ребят, представляют семьи участников специальной военной операции. Всего праздничное мероприятие посетят 24 тысячи детей из разных уголков региона, и каждому юному гостю организаторы приготовили праздничный сюрприз.

Примечательна динамика обращений в службы поддержки семей военных: если в прошлом году зафиксировано около 4800 запросов, то текущий год показал значительное снижение — до 2600. Характер обращений также изменился: вместо массовых однотипных вопросов преобладают персональные случаи, требующие более тщательного индивидуального подхода.