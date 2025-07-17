Zielinski & Rozen отверг обвинения в поставках косметики для ВСУ

Популярный израильский производитель косметики Zielinski & Rozen официально опроверг информацию о сотрудничестве с Вооружёнными силами Украины, сообщает «Лента.ру» .

Поводом для заявления стали фотографии в украинских СМИ, где якобы демонстрируется продукция бренда на передовой.

Представитель компании назвал изображённые товары «грубой имитацией». В Zielinski & Rozen подчеркнули, что не осуществляют поставки для армии.

Ранее депутат Луговой направил обращение прокурору Московской области с требованием проверить возможное финансирование ВСУ через продажи косметики.