Более 300 участников СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

Лучшие врачи и специалисты помогают восстанавливаться участникам СВО в реабилитационном Центре «Ясенки», об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева в ходе совещания руководящего состава правительства Московской области.

«Мы с Госфондом выстроили совместную работу, с лета обмениваемся труднорешаемыми вопросами. 169 поступило, из них 122 решено. Вопросы разного характера: есть бытовые и сложные военные. Примеры вопросов: получение денежного довольствия, установка колодца и более сложные - предоставление жилья», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Преимущественно вопросы касались федеральных и страховых выплат, социальных тем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», - сказал Воробьев.