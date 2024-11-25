23 тысячи жителей Подмосковья получили справку участника СВО на «Госуслугах»

Оформить справку об участии в СВО можно за несколько дней на портале «Госуслуги», таким способом воспользовались около 23 тыс. человек с момента запуска сервиса. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Получение справки об участии в СВО. Много обсуждался этот вопрос, что люди долго ходили получать эти справки. Сейчас на портале „Госуслуги“ с 1 ноября запущен сервис. Теперь за 1 минуту можно подать заявление, и в течение 4 рабочих дней эту справку можно получить в электронном виде», — сказала Людмила Болатаева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Болатаева добавила, что с момента запуска сервиса справку участника СВО получили 23 тыс. человек. Этот документ потребуется для оформления льгот в школах, колледжах, детских садах, банках и социальных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.