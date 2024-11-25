Власти Подмосковья и профильный фонд решили 122 вопроса семей участников СВО

«Мы с госфондом выстроили совместную работу, с лета обмениваемся труднорешаемыми вопросами. 169 поступило, из них 122 решено. Вопросы разного характера — есть бытовые и сложные военные. Примеры вопросов: получение денежного довольствия, установка колодца и более сложные — предоставление жилья», — сказала Болатаева.

Преимущественно вопросы касались федеральных и страховых выплат, социальных тем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.