Более 16 тыс человек обратились в филиал «Защитников Отечества» в Подмосковье

С 1 июня 2023 г., с начала работы филиала, к нам обратилось более 16 тыс. человек, сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

«С 1 июня 2023 г., с начала работы филиала, к нам обратилось более 16 тыс. человек. Сейчас идет запись на портале Госуслуг. Уже более 300 человек записались к нам непосредственно через Госуслуги. Также к нам обращаются через телефонные звонки и письменные обращения. Обращений много, и категории мы уже готовы разделить на ветеранов – это наша основная целевая аудитория, и также – это семьи. Приблизительно они находятся в равных долях», – сказала Ермакова на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Она добавила, что в Фонд ежедневно в очной форме обращается более 20 человек. Топ вопросов немного поменялся. Если сначала среди главных вопросов фигурировало получение удостоверения, то сейчас на первом плане обращения касаются выплат и медицинской помощи.

«Вопросов к нам за это время поступило более 24 тыс. 20 тыс. вопросов решено. Есть вопросы достаточно сложные, которые, прежде всего, связаны с министерством обороны. Конечно, самым главным вопросом, который мы неоднократно обсуждали с Андреем Юрьевичем (Воробьевым, губернатором Подмосковья - ред.), с нашим правительством и поднимали на межведомственных комиссиях, – это работа с семьей», – рассказала руководитель филиала.

Ермакова отметила, что сейчас в городских округах работает 58 социальных координаторов – это те люди, которые непосредственно соприкасаются с семьями.

«20 социальных координаторов, 20 штатных единиц нам добавили с 1 октября. В данный момент мы делаем распределение по городским округам и будем добавлять социальных координаторов в те округа, где наибольшее количество семей состоит на учете. На сопровождении филиала в данный момент более 3 тыс. ветеранов», – информировала она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.