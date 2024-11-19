Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище после церемонии прощания, которая состоялась в Большом траурном зале, сообщает ТАСС .

Проститься с артистом пришли близкие, друзья, а также коллеги по группе «На-На» — Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин. Они сказали множество теплых слов о Левкине. Его вспоминали, как романтичного доброго и талантливого человека, который очень любил свою семью.

Супруга экс-солиста группы «На-На» Марина Ичетовкина разрыдалась у его гроба. Близкие тяжело переживают его уход из жизни. Вдова долго думала, приглашать ли на церемонию журналистов. Она отметила, что этого хотел бы ее супруг, который был настоящим артистом.

Левкин долгие годы жизни боролся с раком лимфатической системы. Он скончался 17 ноября в возрасте 57 лет. Он воспитывал 12-летнюю дочь Нику от Ичетовкиной. Также у артиста есть 31-летняя дочь Виктория от первого брака.