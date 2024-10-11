Видео: массовая депортация мигрантов прошла в аэропорту Домодедово
Появилось видео массовой депортации мигрантов в столичном аэропорту Домодедово, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, как оперативники в масках ведут большую группу иностранных граждан в зону вылета.
При этом у идущих строем мужчин и женщин подняты руки.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит пять законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России. В том числе они включат в себя ужесточение наказаний для совершивших преступление нелегальных мигрантов.