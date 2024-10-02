Володин: законопроекты по миграционной политике рассмотрят и примут до декабря

В среду пять законопроектов по миграционной политике направили для рассмотрения в профильные комитеты. Их рассмотрят и примут до декабря, сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, власти стремятся навести порядок в миграционной сфере, сделав ее «прозрачной». С этой целью наказание за нарушение законодательства будет ужесточаться.

Володин добавил, что нарушающие закон мигранты должны наказываться по всей строгости. Кроме того, ответственность ждет и тех, кто легализует иностранцев с помощью преступных схем. Большинство депутатов поддержали законопроекты.

Первый законопроект предполагает более жестко наказывать совершивших преступления мигрантов, находящихся в РФ незаконно. Согласно второму законопроекту, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции.

Третий законопроект предполагает введение внесудебной блокировки сайтов, на которых предлагают незаконные услуги для мигрантов, в том числе оформление поддельных документов. Пятый законопроект вводит запрет для организаций-посредников принимать участие в приеме экзаменов у иностранных граждан.

Ранее Володин призвал мигрантов «не вводить бабушек в блуд» ради фиктивных браков. Такими словами он прокомментировал утверждение поправок о запрете фиктивных браков с иностранными гражданами.