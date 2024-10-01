Володин призвал мигрантов «не вводить бабушек в блуд» ради фиктивных браков

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал бороться с вовлечением пожилых россиянок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами, сообщает Mk.ru .

Во вторник депутаты Госдумы в I чтении приняли законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции и во II чтении утвердили поправки о запрете фиктивных браков с иностранными гражданами.

«Особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить!» — заявил Володин.

Ранее стало известно, что в текущем году на территории России нелегально проживает около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из нелегалов являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. По словам Володина, Госдума рассмотрит 5 законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России.