«Коммерсант»: 630 тыс нелегальных мигрантов живут в России в 2024 году

В 2024 году в России живут 630 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные МВД, которые представители ведомства привели во время совещания правительственной комиссии по миграционной политике.

Большинство из 630 тыс. нелегальных мигрантов — граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, рассказали изданию источники, знакомые с тем, что обсуждалось на заседании.

Российские власти попытаются стимулировать уезжать людей, находящихся в РФ нелегально. Для этого со следующего года планируют запустить реестр контролируемых лиц.

Он будет представлять собой базу данных. В нее внесут информацию о приезжих, чьи миграционные бумаги истекли или утратили силу. Также благодаря системе будут отслеживать людей, которые подлежат депортации.

Реестр контролируемых лиц создадут после того, как Госдума приняла закон об ужесточении пребывания приезжих в России. В рамках него и будет создана база данных о мигрантах.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Россию въехало 3,5 млн человек. Это на 1 млн меньше, чем в 2019.