«Коммерсант»: 630 тыс нелегальных мигрантов живут в России в 2024 году
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В 2024 году в России живут 630 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД, которые представители ведомства привели во время совещания правительственной комиссии по миграционной политике.
Большинство из 630 тыс. нелегальных мигрантов — граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, рассказали изданию источники, знакомые с тем, что обсуждалось на заседании.
Российские власти попытаются стимулировать уезжать людей, находящихся в РФ нелегально. Для этого со следующего года планируют запустить реестр контролируемых лиц.
Он будет представлять собой базу данных. В нее внесут информацию о приезжих, чьи миграционные бумаги истекли или утратили силу. Также благодаря системе будут отслеживать людей, которые подлежат депортации.
Реестр контролируемых лиц создадут после того, как Госдума приняла закон об ужесточении пребывания приезжих в России. В рамках него и будет создана база данных о мигрантах.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Россию въехало 3,5 млн человек. Это на 1 млн меньше, чем в 2019.