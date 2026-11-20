Московская область заняла первое место в России по приросту числа новых малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики. С начала 2026 года показатель составил 3,2 тыс., сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным корпорации МСП, Подмосковье стало лидером России по приросту новых малых и средних предприятий в приоритетных отраслях. С начала 2026 года их число в регионе выросло на 3,2 тыс.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что речь идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях и связи, научно-технической деятельности, гостиничном бизнесе и общественном питании. Эти направления находятся в фокусе государственной поддержки.

Всего в России с начала 2026 года появилось 247,8 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда их было 198,7 тыс.

«Каждый четвертый новый субъект МСП в 2026 году начал работу в одной из приоритетных отраслей. Адресную поддержку таким предприятиям оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Наиболее активно новые предприятия появляются в технологических отраслях. По данным корпорации МСП, число вновь созданных предприятий в сфере ИТ и связи увеличилось на 46%, в научной и технической деятельности — на 33%, в гостиничном бизнесе и общественном питании — на 24%.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.