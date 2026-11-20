Центр развития карьеры Корпоративного университета развития образования Московской области 19 ноября провел встречу со студентами и выпускниками Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. Участникам рассказали о трудоустройстве в образовательные организации региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встреча продолжила цикл выездных карьерных мероприятий Корпоративного университета развития образования (КУРО) в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). На стендовой сессии студенты и выпускники пообщались со специалистами КУРО, заполнили анкеты соискателей и подобрали варианты работы с учетом транспортной доступности.

Участники обсудили работу школьных психологических служб. Педагоги-психологи проводят диагностику, помогают снижать тревожность, адаптироваться первоклассникам и пятиклассникам, предупреждают конфликты и травлю, сопровождают семьи и выстраивают культуру доверия. В новых и модернизированных школах для этого создают сенсорные комнаты, кабинеты релаксации и трансформируемые зоны психологической разгрузки, внедряют современные технологии сопровождения детей.

«Центр развития карьеры КУРО работает абсолютно со всеми направлениями педагогического профиля. Мы видим, насколько востребованы сегодня молодые психологи с университетской фундаментальной базой и свежим взглядом», — подчеркнула руководитель отдела подбора персонала КУРО Виолетта Еврецкая.

Она добавила, что центр сопровождает выпускников от выбора школы до оформления мер поддержки и адаптации на первом рабочем месте.

Сотрудничество региона с МПГУ охватывает все ступени и профили педагогического образования. В конце октября эксперты КУРО провели прямой эфир о старте в профессии и очный День карьеры в Колледже МПГУ для будущих учителей начальных классов.

Центр продолжает выездные мероприятия в ведущих педагогических вузах и колледжах страны для привлечения молодых кадров в школы региона. Для желающих начать или продолжить работу в школах Подмосковья на официальном сайте открыт единый цифровой портал вакансий.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.