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«И комментировать нечего»: Медведев — о возможном членстве Украины в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможное членство Украины в НАТО. Он напомнил, что одна из причин специальной военной операции — это вероятное присоединение Киева к альянсу.

Некоторые западные СМИ пишут об идее выдать Украине членство в «обновленном НАТО» в обмен на территорий. Медведев назвал ее безумной. Он отметил, что вероятное присоединение Киева к альянсу — одна из причин украинского конфликта.

«А НАТО — враждебный России блок. Тут и комментировать нечего», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон якобы поставил в переговорах вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, но при условии вывода ВСУ с территории Донбасса.

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