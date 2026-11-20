На ферме в Мытищах тестируют кассеты для рассады из переработанной упаковки

Ферма «Долгиниха.рф. Ягодные просторы» в городском округе Мытищи испытывает кассеты для выращивания рассады из переработанной многослойной упаковки типа тетрапак. Изделия могут стать альтернативой пластиковым кассетам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ферма «Долгиниха.рф. Ягодные просторы» входит в группу компаний «Аривера» — сертифицированного производителя органической продукции. Здесь тестируют кассеты для рассады из переработанной многослойной упаковки типа тетрапак. Их использование может заменить традиционные пластиковые кассеты и расширить применение вторичного сырья в сельском хозяйстве.

Хозяйство придерживается экологичных подходов как при производстве продукции, так и в повседневной работе. На ферме выращивают клубнику, смородину, жимолость, малину, ежевику, зелень, салаты и овощные культуры, а также производят мед и варенье. Испытание новых кассет стало еще одним шагом в этом направлении.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные решения помогают находить новое применение переработанным материалам в аграрной отрасли и способствуют более бережному отношению к природным ресурсам.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.