«Бедняжка истошно кричала»: краснодарец насиловал кошку и снимал видео
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Житель краснодарского микрорайона Гидрострой снял на видео, как он насилует кошку. Полиция задержала 36-летнего мужчину, он признался в содеянном, сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
Полиция задержала извращенца по месту жительства. В телефоне мужчины обнаружили видео, которое подтверждает содеянное. Извращенец снимал себя, пока на заднем фоне истошно кричало животное.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Его доставили в пункт полиции. Назначено проведение судебной ветеринарной экспертизы.
Здоровью кошки сейчас ничего не угрожает — животное передали зоозащитникам.
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