сегодня в 13:40

Житель краснодарского микрорайона Гидрострой снял на видео, как он насилует кошку. Полиция задержала 36-летнего мужчину, он признался в содеянном, сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Полиция задержала извращенца по месту жительства. В телефоне мужчины обнаружили видео, которое подтверждает содеянное. Извращенец снимал себя, пока на заднем фоне истошно кричало животное.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. Его доставили в пункт полиции. Назначено проведение судебной ветеринарной экспертизы.

Здоровью кошки сейчас ничего не угрожает — животное передали зоозащитникам.

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