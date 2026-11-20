Специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области заняли первое и второе места на международном тестировании семян в ЮАР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сотрудники лаборатории, расположенной в Раменском муниципальном округе, показали лучшие результаты в практическом тестировании по оценке проростков. Испытания прошли на семинаре «Проращивание семян и тестирование с использованием тетразолия», который организовала Международная ассоциация по тестированию семян (ISTA) в Южно-Африканской Республике.

Эксперты из разных стран изучали методы определения всхожести и жизнеспособности семян, включая тетразольный метод. Участники отрабатывали навыки исследования различных групп сельскохозяйственных культур по актуальным правилам ISTA и обменивались опытом.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что такие мероприятия помогают развивать компетенции лабораторий и совершенствовать методы оценки семян. Для аграриев региона это важно, поскольку качество семенного материала напрямую влияет на будущую урожайность.

Лаборатория аккредитована ISTA с 2011 года. В 2024 году она подтвердила компетентность, получила сертификат аккредитации на три года и право выдавать международные сертификаты на исследованные партии семян. Эти документы признают страны — участницы системы ISTA.

Ассоциация объединяет лаборатории разных стран, совершенствует методики исследований и развивает единые подходы к оценке качества семенного материала.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.