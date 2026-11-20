Сотрудники лаборатории в Раменском округе стали призерами тестирования семян
Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области
Специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области заняли первое и второе места на международном тестировании семян в ЮАР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники лаборатории, расположенной в Раменском муниципальном округе, показали лучшие результаты в практическом тестировании по оценке проростков. Испытания прошли на семинаре «Проращивание семян и тестирование с использованием тетразолия», который организовала Международная ассоциация по тестированию семян (ISTA) в Южно-Африканской Республике.
Эксперты из разных стран изучали методы определения всхожести и жизнеспособности семян, включая тетразольный метод. Участники отрабатывали навыки исследования различных групп сельскохозяйственных культур по актуальным правилам ISTA и обменивались опытом.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что такие мероприятия помогают развивать компетенции лабораторий и совершенствовать методы оценки семян. Для аграриев региона это важно, поскольку качество семенного материала напрямую влияет на будущую урожайность.
Лаборатория аккредитована ISTA с 2011 года. В 2024 году она подтвердила компетентность, получила сертификат аккредитации на три года и право выдавать международные сертификаты на исследованные партии семян. Эти документы признают страны — участницы системы ISTA.
Ассоциация объединяет лаборатории разных стран, совершенствует методики исследований и развивает единые подходы к оценке качества семенного материала.
Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.
По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.