В материале РИАМО разбираемся, откуда взялись видео из туалетов и раздевалок Южного федерального университета, что пишут студенткам вуза и ищут ли шантажистов.

Что известно о скандале со скрытой съемкой в ЮФУ

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18 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о массовом обращении студенток ЮФУ в Ростове-на-Дону. Девушки сообщали о том, что неизвестные установили скрытые камеры в кабинках женских туалетов различных факультетов учебного заведения и длительное время тайно записывали все происходящее на видео. Некоторые из снятых видео обнаружены на порносайтах, девушки находят там и себя, и знакомых. На этих же ресурсах опубликованы видео со скрытых камер, установленных в спортзалах и торговых центрах Ростова-на-Дону.

Первым же о наличии камер в туалетах вуза сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Поводом стало сообщение, которое 17 ноября получила одна из студенток: неизвестный аккаунт прислал ей видео, на котором она находилась в университетском туалете.

Где в ЮФУ могли стоять скрытые камеры

Фото - © сгенерировано ИИ

После поступления первых сообщений с угрозами девушки обнаружили в открытом доступе около 20 роликов, которые разместили на сайте, но после жалобы удалили. Студентки называют предположительные места, где могли стоять камеры. Среди них: Институт наук о Земле, Институт социологии и регионоведения, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, химический и географический факультеты, а также Институт туризма, сервиса и креативных индустрий.

Девушки уверены, что съемки могли вестись очень долго, от нескольких месяцев до двух лет. Такие выводы они делают из-за одежды, которую они носили несколько месяцев назад.

Студентки вуза сами находят ролики, и след привел их на форму «Двач», где они нашли аккаунт с водяным знаком, совпадавшим с тем, что стоял на роликах. По словам студенток, пользователь под этим ником уже больше двух месяцев продавал записи через посредников и Telegram-бота.

Как студенток ЮФУ шантажируют видео из туалетов

Съемка переросла в прямое давление на девушек. Анонимные пользователи писали студенткам в личные сообщения, присылали кадр из туалета и требовали прислать интимные фотографии и видео, иначе обещали разослать запись всем знакомым, однокурсникам и преподавателям. Некоторые девушки уже обратились в полицию и прокуратуру.

Как Екатерина Мизулина отреагировала на жалобы студенток

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Девушки обратились за помощью и защитой и к главе Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина в свою очередь пообещала направить обращения в Генпрокуратуру, следственный комитет с просьбой провести проверку и найти виновных, и Роскомнадзор, чтобы там приняли меры по ограничению доступа к ресурсам, где публикуются видео с этих камер.

В своем канале она уточнила: все, кто столкнулся с шантажом, могут написать ей через тг-бота @ekaterinamizulina_bot — «мы приложим все письма к обращению в СК и Генпрокуратуру». Среди обратившихся к ней была и школьница из Ростова-на-Дону, которой грозили публикацией роликов, снятых в одном из городских спортзалов.

Студентки жаловались Мизулиной и на реакцию самого вуза: по их словам, после обращений сотрудники администрации просили «не распространяться» о произошедшем, а в деканате советовали написать заявление в службу безопасности ЮФУ.

Что заявили в ЮФУ о возможных скрытых камерах

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Южный федеральный университет занял жесткую позицию: проведенная проверка, по заявлению вуза, скрытых камер не нашла. «Скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено», — сообщила пресс-служба ЮФУ.

В ЮФУ заявили, что ситуация находится на контроле у администрации университета. Данные о возможных угрозах переданы в правоохранительные органы, университет оказывает им содействие. Также там попросили не распространять непроверенные сведения, поскольку в материалах могут фигурировать несовершеннолетние.

«При наличии угроз или давления просим обращаться в администрацию вуза — будет оказана необходимая поддержка» пресс-служба ЮФУ

В то же время в обращениях к Екатерине Мизулиной студентки обращают внимание на то, что в университете сразу заявили, что видео сгенерированы ИИ. Одна из студенток написала Мизулиной в ответ на это: «Видео из туалетов в разных корпусах ЮФУ, к сожалению, не ИИ, как бы это ни пытались выставить иначе. Разберитесь, пожалуйста, в ситуации, потому что на администрацию надежды нет, а учиться теперь страшно».

19 ноября в ситуацию публично вмешалась ректор ЮФУ Инна Шевченко. «Я лично разбираюсь в этой ситуации. Первичная проверка помещений не выявила скрытых камер. Но это не повод прекращать работу. Информация о возможных угрозах уже передана в правоохранительные органы, процесс продолжается. Отдельно проверяем и сообщения о том, что обращения студенток могли остаться без должного внимания», — написала она.

Ректор попросила писать ей на почту всем, кто сталкивался с угрозами, давлением или располагает информацией, пообещав конфиденциальность и поддержку.

Что известно о проверке полиции по факту возможной скрытой съемки

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ГУ МВД по Ростовской области подтвердило, что проверка началась. Причем публикацию о незаконной съемке полицейские обнаружили сами, в ходе мониторинга интернета.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В ходе проверки полиция намерена выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, причастных к противоправному деянию.

Что грозит за скрытую съемку и шантаж студенток

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По словам юриста, действия злоумышленников подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса РФ. Наказывать преступников будут по статье «Вымогательство», максимальное наказание по которой — до 15 лет лишения свободы. Наказывается и сам факт проведения съемки по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности тайны частной жизни». У правоохранителей могут быть вопросы и к самой аппаратуре, которая может попадать под статью о незаконном обороте спецсредств для негласного слежения. Плюс может грозить наказание за изготовление порнографии — а это до 10 лет лишения свободы. Более того, изготовление порнографии с участием несовершеннолетних — еще один пункт в «копилку» потенциальных виновных.

На текущий момент ни факт установки камер, ни личность автора публикаций публично не подтверждены, а в материалах фигурируют возможные несовершеннолетние пострадавшие — поэтому и вуз, и пресса призывают к осторожности с распространением роликов и скриншотов. Правоохранительные органы ведут проверку.