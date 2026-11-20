Активисты волонтерских объединений организуют 21 и 22 ноября в Московской области сбор отходов на переработку. К участию приглашают жителей и гостей региона, также нужны помощники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На всех площадках волонтеры помогут участникам разобраться в сортировке отходов. Перечень принимаемого вторсырья следует уточнять у организаторов. Перед посещением необходимо проверить, состоится ли акция: возможны внезапные отмены, в том числе из-за погоды.

21 ноября акции пройдут по следующим адресам: • Королев — ул. Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00; • Люберцы — Наташинский парк, ул. Коммунистическая, д. 4, к. 1, с 12:00 до 15:00; • Раменское — ул. Гурьева, д. 15, к. 1, с 11:00 до 13:00; • Быково Раменского района — Школьный туп., д. 1А, с 12:00 до 15:00.

22 ноября вторсырье будут принимать на следующих площадках: • Ивантеевка, Пушкинский округ — мкр. Голландский квартал, д. 26, к. 2, с 12:00 до 14:00; • Королев — ул. Строителей, д. 15А, с 12:00 до 14:00; • Новая Трехгорка, Одинцовский округ — ул. Кутузовская, д. 74б, с 12:30 до 13:30; • пос. Лесной Городок, Одинцовский округ — ул. Лесная, д. 10, с 10:00 до 12:00; • Немчиновка, Одинцовский округ — Советский проспект, д. 4, с 14:30 до 15:30; • Томилино, Люберцы — Парк сказок, ул. Плеханова, д. 15, с 12:00 до 15:00; • Химки — ул. Германа Титова, д. 14, к. 1, с 12:00 до 13:00.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Одной из приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.