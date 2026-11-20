Бассет-хаунд Бекки пришла к отелю без 69-летнего хозяина с деменцией и помогла начать его поиски. Мужчину нашли в лесу с сильными обморожениями, сообщает Сноб .

В ночь на 12 ноября Бекки прибежала к дверям Whiteface Mountain Lodge. Сотрудник гостиницы узнал собаку постоянного гостя и попытался найти владельца. Когда поиски не дали результата, он обратился в полицию.

Спасатели обследовали территорию вокруг отеля, затем к операции подключились лесные рейнджеры, кинологи и беспилотники. Ночью шел снег, температура опустилась до минус четырех градусов. Утром к поискам присоединилась авиация.

По сигналу телефона полицейские нашли в лесу лишь рюкзак с мобильным устройством. Около 10 часов утра охотник услышал крики о помощи и передал координаты рейнджерам. Они обнаружили мужчину в лесной чаще без обуви и перчаток, с сильно обмороженными руками и ногами.

Спасатели подняли пострадавшего на вертолет с помощью лебедки и доставили в больницу. По оценке сотрудников служб спасения, мужчина выжил благодаря решительности собаки и быстрой реакции персонала отеля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.