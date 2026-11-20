Исследователь вина и виноделия из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Данила Иванов в программе «Время вина» назвал еще один фактор отказа от алкоголя: люди доверяют науке и понимают риски для здоровья.

«Среди людей, которым сейчас от 18 до 25 лет сейчас намного меньше активности, связанной с сексуальным поведением или вещами, связанными с романтическими партнерами. Когда люди проводят романтические вечера вдвоем, они выпьют больше вина, а это поколение менее активно в этом смысле. Это, безусловно, способствует сокращению потребления алкоголя», — рассказал эксперт.

В эфире отметили, что продажи безалкогольного вина в России в 2024 году выросли на 76%, в 2025 году — на 44%. Летом 2026 года они увеличились на 23% к тому же периоду годом ранее. Изменения поведения могут косвенно способствовать этому росту.

Продюсер Виктория Пантилеева, которая учится на винного маркетолога, рассказала: ее друзья-зумеры интересуются вином ради нового опыта, дегустаций и историй виноделов, а не ради опьянения.

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