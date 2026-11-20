Силы специальных операций Вооруженных сил Украины объявили в официальном Telegram-канале набор водолазов для подводных операций, включая диверсии на гидротехнических сооружениях. В публикации говорится о поиске людей, способных незаметно проникнуть в тыл противника, выполнить задачу под водой и уйти.

Дандыкин заявил, что украинская сторона специально публикует сведения о наборе. По его оценке, наиболее важные объекты на воде хорошо защищены.

«Я думаю, что это отвлекающая операция в силу того, чтобы мы отвлекали силы свои в определенной степени. Я думаю, что такие сооружения — плотины и гидроэлектростанции — охраняются надежно. Водолазам что-нибудь притащить на себе, на горбу в принципе нереально», — сказал Дандыкин.

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