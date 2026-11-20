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Президент Бразилии подписал указ об отказе от шестидневной рабочей недели

Бразилия переходит на два выходных в неделю. Президент подписал указ о первом сокращении рабочего времени за 38 лет — с момента принятия Конституции 1988 года, сообщает Сноб .

Реформа начнет действовать поэтапно: с 6 декабря рабочая неделя сократится с 44 до 42 часов, а к декабрю 2027 года — до 40 часов. Пресс-служба правительства сообщила об указе в соцсети X.

Изменения стали итогом масштабной кампании, которую поддержали профсоюзы, депутаты и граждане. Министр труда Луис Маринью заверил, что реформа не затронет зарплаты и существующие надбавки сотрудников.

Во многих странах Латинской Америки рабочая неделя по-прежнему длится 48 часов. Переход на 40-часовой график уже завершили только Эквадор, Венесуэла и Уругвай.

Страны на других континентах тестируют четырехдневную рабочую неделю. В 2024 году на сокращенный график официально перешла Исландия. По итогам четырехлетнего эксперимента валовой внутренний продукт и производительность труда страны выросли, а безработица достигла минимальных показателей.

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