Заместитель председателя совета ветеранов поселка Красково Галина Ригович призвала внимательно относиться к здоровью и своевременно проходить диспансеризацию.

«Диспансеризация помогает выявлять серьезные заболевания. Врачи нас защищают. Я знаю случай, когда у человека вот так был выявлен рак почки», — рассказала пациентка поликлиники № 7 Люберецкой больницы.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян пояснила, что на ранних стадиях рак часто протекает бессимптомно. Маленькая опухоль не нарушает работу органа, не сдавливает нервы и не вызывает воспаления. Боль появляется, когда опухоль вырастает и затрагивает окружающие структуры. Организм некоторое время компенсирует нарушения, и человек ничего не замечает. Именно в этот период лечение наиболее эффективно.

Программа диспансеризации направлена на выявление социально значимых и распространенных заболеваний. Она включает осмотр терапевта, ЭКГ, флюорографию, общий анализ крови, анализы на глюкозу и холестерин. Также будут проводить исследования на вирусные гепатиты и ВИЧ.

Женщинам предложат гинекологический осмотр и цитологию, пациенткам старше 40 лет — маммографию. Мужчинам 45, 50, 55, 60 и 64 лет предложат скрининг на рак предстательной железы.

21 ноября с 8:00 до 13:00 взрослые поликлиники Люберецкой больницы приглашают всех желающих, кто еще не прошел диспансеризацию в этом году. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кровь необходимо сдавать натощак или через два часа после еды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.