Врачи-педиатры Видновского перинатального центра отмечают профессиональный праздник и Всемирный день ребенка. В отделении катамнеза центра наблюдаются около 4 тыс. детей до трех лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Педиатры отделения катамнеза Видновского перинатального центра уделяют особое внимание детям, которые родились раньше срока или перенесли тяжелую перинатальную патологию. Врачи контролируют их развитие и помогают семьям преодолеть проблемы, возникшие после рождения.

«С заботой и вниманием относятся к каждому ребенку и очень радуются, когда диагнозы «снимаются» и вчерашние крохи догоняют по развитию своих сверстников», — отметила заведующая отделением катамнеза Татьяна Черникова.

Врач-педиатр Инна Левен работает с маленькими пациентами почти 30 лет. Она уверена, что добиться успеха в профессии можно только с безусловной любовью к детям.

«Врачом-педиатром решила стать еще в школе и в дальнейшем других вариантов даже не рассматривала. С детьми интересно и приятно работать», — рассказала Инна Левен.

Врачи находят индивидуальный подход к каждому выпускнику перинатального центра. Для малышей проводят массаж, лечебную гимнастику, сухую иммерсию и светолечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.