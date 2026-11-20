В Подмосковье опровергли слухи об исключении пиццы из меню в школах

Новости о массовом исключении пиццы и наггетсов из меню в школьных столовых Московской области являются фейком. Об этом заявили в министерстве образования региона, сообщает РИА Новости .

Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали заметки о том, что из школьных столовых в Подмосковье исчезли пицца и наггетсы. В региональном ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Там добавили, что наггетсы входят в 10-дневное меню школьного питания, утвержденное и согласованное с Роспотребнадзором. Их подают по четвергам один раз в две недели.

Пицца не включена в основное меню горячего питания, но ее продают в буфетах. Реализация этого продукта не запрещена при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к составу.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал убрать пиццу из российских образовательных учреждений. Его в этом вопросе поддержала советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в подмосковных школах питанию в столовых уделяют повышенное внимание.

«Школьному питанию мы уделяем всегда большое значение. Всегда есть те, кто находится впереди, где питание качественное, где повара, сама система, менеджмент, организация питания находятся на должном уровне. Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.