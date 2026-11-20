Россия рискует остаться без работников: как убыль населения может ударить по экономике

Кто в России будет работать и платить налоги в условиях естественной убыли населения сейчас и через 10 лет, читайте в материале РИАМО.

Естественная убыль населения России по итогам 2026 года может составить около 600 тысяч человек. Такой прогноз озвучил депутат Госдумы Алексей Куринный на фоне дискуссии о финансировании здравоохранения. Демографический спад способен обернуться не только нехваткой работников, но и ростом зарплат, инфляционным давлением, дорогими кредитами и увеличением нагрузки на пенсионную систему. Через десять лет главным вопросом для экономики может стать уже не то, где найти сотрудников, а кто будет платить налоги и обеспечивать социальные обязательства государства.

Прогноз убыли населения России на 2026 год: 600 тысяч человек и реакция экономики

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По оценке депутата Госдумы Алексея Куринного, естественная убыль населения России в 2026 году может составить около 600 тысяч человек. Этот прогноз парламентарий озвучил при обсуждении бюджетной политики и финансирования здравоохранения.

Однако экономические последствия демографического спада не означают, что рынок труда одномоментно лишится 600 тысяч потенциальных работников. Как объяснил экономист Ярослав Климов, естественная убыль учитывает разницу между числом умерших и родившихся, причем в эту статистику входят люди разных возрастов. Миграция при этом рассчитывается отдельно. Поэтому для экономики принципиально важно не только общее количество выбывающих жителей, но и их возраст, занятость и регион проживания.

Первыми последствия могут почувствовать небольшие города. Когда там становится меньше молодых семей, сокращается спрос на местные услуги, уменьшается потребность в образовательной инфраструктуре, а предприятиям становится сложнее находить новых сотрудников взамен уходящих на пенсию или меняющих место жительства.

Возникает замкнутый круг: закрытие крупного работодателя ускоряет отток населения, а сокращение числа жителей дополнительно ослабляет местный бизнес. В крупных городах ситуацию частично компенсирует внутренняя миграция, когда люди переезжают туда, где больше рабочих мест и возможностей для заработка.

Дефицит кадров, рост зарплат и инфляция: как демография влияет на экономику

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Одним из первых экономических последствий сокращения трудоспособного населения становится усиление конкуренции за сотрудников. Работодателям приходится повышать зарплаты, предлагать дополнительные льготы и улучшать условия труда, чтобы удерживать персонал.

Однако рост доходов работников не всегда означает повышение эффективности предприятий. Независимый финансовый эксперт и аналитик Дмитрий Щукин обращает внимание на связь между дефицитом кадров, инфляцией и денежно-кредитной политикой.

По его словам, при ограниченном предложении рабочей силы зарплаты могут расти быстрее производительности труда. Компании вынуждены увеличивать расходы на персонал, а часть дополнительных издержек переносится в стоимость товаров и услуг.

В результате усиливается инфляционное давление. Щукин отмечает, что при сохраняющемся дефиците работников Центральному банку сложнее снижать ключевую ставку. Это означает, что кредиты могут оставаться дорогими как для бизнеса, так и для населения.

Ярослав Климов также предупреждает о рисках для предприятий. Если расходы на оплату труда увеличиваются быстрее производительности, бизнесу приходится либо сокращать маржу, либо повышать цены, либо искать способы оптимизировать процессы.

При этом автоматизация не способна одинаково быстро решить проблему во всех отраслях. На производстве, складах и в логистике часть операций можно передать роботам и цифровым системам. Но в медицине, социальном обслуживании и уходе за пожилыми людьми человеческий труд остается особенно востребованным.

Таким образом, демографический спад может одновременно поддерживать рост зарплат и увеличивать издержки компаний. Для экономики важно, чтобы повышение стоимости труда сопровождалось ростом производительности, иначе дополнительный доход работников будет частично нивелироваться подорожанием товаров и услуг.

Искусственный интеллект и роботы: спасут ли технологии рынок труда через 10 лет

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Одним из главных способов адаптации экономики к сокращению числа работников может стать внедрение искусственного интеллекта и робототехники.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова считает, что цифровизация способна существенно изменить рынок труда и смягчить последствия кадрового дефицита.

Уже сейчас автоматизация рутинных операций, ИИ-ассистенты в обслуживании клиентов, роботизированные склады и цифровые платформы для подбора персонала позволяют компаниям выполнять часть задач с меньшим количеством сотрудников.

По мнению эксперта, в ближайшее десятилетие технологии смогут закрыть значительную часть кадрового дефицита в промышленности, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг. При этом работники будут постепенно переходить в инженерные, образовательные, медицинские, социальные и креативные профессии.

Изменится и организация занятости. Борисова прогнозирует распространение гибкого графика, удаленной работы, корпоративного обучения и программ наставничества. Отдельное значение приобретут программы так называемой второй карьеры для людей старше 50 лет, которые позволят дольше оставаться востребованными на рынке труда.

Государству и работодателям также придется активнее инвестировать в переобучение сотрудников, поддержку занятости молодых родителей и адаптацию работников старшего возраста.

Однако полностью компенсировать сокращение населения технологиями будет сложно. Как отмечает Ярослав Климов, автоматизация эффективнее работает там, где производственные процессы можно стандартизировать. В здравоохранении и уходе за пожилыми людьми заменить человека значительно труднее.

Поэтому технологическое развитие станет не столько способом полностью отказаться от человеческого труда, сколько инструментом повышения производительности каждого работника.

Кто будет платить налоги и пенсии: главная демографическая проблема России через 10 лет

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В долгосрочной перспективе последствия демографического спада могут оказаться еще серьезнее. По словам Дмитрия Щукина, через десять лет ключевой вопрос для экономики будет связан с налоговыми поступлениями: при сокращении числа работающих и увеличении количества пенсионеров государству придется искать дополнительные источники финансирования социальных обязательств.

Бюджет окажется перед непростым выбором: повышать налоги, увеличивать государственный долг или пересматривать расходы. При этом сокращение вложений в здравоохранение может оказаться экономически невыгодным, поскольку ухудшение здоровья населения трудоспособного возраста сокращает период его экономической активности.

Щукин приводит пример мужчины, который умирает от сердечно-сосудистого заболевания в 50 лет. В таком случае государство теряет не только человека, но и потенциальные налоговые поступления за годы, которые он мог бы проработать до пенсионного возраста.

Таким образом, расходы на профилактику, диагностику и лечение заболеваний можно рассматривать не только как социальную обязанность, но и как инвестицию в сохранение человеческого капитала.

При этом оценивать ситуацию с финансированием медицины необходимо аккуратно. Куринный обращал внимание на сокращение расходов федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями почти в 12 раз в 2027 году. Однако Минздрав объяснял это изменением структуры финансирования: основная часть онкологической помощи должна оплачиваться через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведомство заявляло, что общее финансирование такой помощи не сокращается. Поэтому фактические последствия бюджетных изменений необходимо оценивать по доступности обследований, лекарств и лечения, а не только по одной федеральной статье расходов.

Ярослав Климов также обращает внимание на изменение возрастной структуры населения. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, численность жителей России может сократиться со 146,45 миллиона человек на начало 2023 года до 138,77 миллиона к началу 2046 года. При этом доля населения старше трудоспособного возраста увеличится с 24,5% до 26,9%. Прогноз не учитывает население новых регионов России.

Это означает, что потребность в медицинской помощи, социальной поддержке и уходе будет увеличиваться, тогда как возможности финансировать эти направления во многом зависят от количества занятых граждан и уровня их доходов.

Почему демографический кризис нельзя решить только повышением зарплат и автоматизацией

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Сокращение населения имеет еще одно последствие, которое не всегда учитывается при обсуждении кадрового дефицита: демографические изменения проявляются с большим временным лагом.

Как поясняет Ярослав Климов, снижение числа рождений сегодня отразится на количестве студентов колледжей и вузов через полтора-два десятилетия. Поэтому меры, направленные исключительно на закрытие нынешних вакансий, не решат проблему будущего сокращения трудовых ресурсов.

Для экономики важно не только количество работников, но и способность регионов удерживать жителей. Если молодые специалисты уезжают в крупные города, небольшие населенные пункты теряют не только потенциальных сотрудников, но и будущих родителей, предпринимателей и налогоплательщиков.

По мнению Климова, значение будут иметь условия для совмещения работы и воспитания детей, доступность медицинской помощи, возможности профессионального развития и занятости людей старшего возраста.

Ольга Борисова считает, что дополнительным ресурсом для рынка труда станет более активное вовлечение в экономику людей старшего поколения и создание условий для гибкой занятости. При этом повышение производительности за счет цифровизации позволит частично компенсировать сокращение численности работников.

В ближайшие годы демографическая ситуация будет влиять на стоимость труда, издержки предприятий и инфляцию. На горизонте десяти лет к этим проблемам добавятся вопросы налоговых поступлений, пенсионного обеспечения и финансирования здравоохранения.

Таким образом, естественная убыль населения — это не только демографическая статистика, но и долгосрочный экономический вызов. От того, насколько эффективно Россия сможет сохранить здоровье граждан, повысить производительность труда, развить технологии и создать условия для жизни в регионах, будет зависеть способность экономики адаптироваться к сокращению населения.