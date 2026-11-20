Правительство Эстонии приняло решение закрыть все пограничные переходы на сухопутной границе с Россией, сообщает издание ERR .

Премьер-министр республики Кристен Михал заявил, что свою работу временно прекратят два автомобильных КПП в Нарве и три в юго-восточной Эстонии (Койдула, Лухамаа и Саатсе). Они закроются в 7 часов утра 1 декабря.

Через шесть месяцев правительство Эстонии вновь оценит ситуацию и примет решение о необходимости изменения введенных ограничений.

Михал добавил, что отдельно власти рассмотрят меры для смягчения социально-экономических последствий закрытия границы для юго-востока Эстонии и Ида-Вирумаа. К таким последствиям относятся, например, сокращение доходов местных предприятий гостиничного сектора и местных самоуправлений.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что полная блокировка пограничных переходов ограничит возможности Москвы по отношению к стране. Также, по его словам, это позволит эффективнее пресекать схемы обхода санкционных ограничений.

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