В 2023 году в Россию въехало на 1 млн меньше мигрантов, чем в 2019

В 2023 году в Россию въехало 3,5 млн мигрантов. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на исследование РАНХиГС.

При этом приток иностранных специалистов, приезжающих в РФ на работу, после 2022 года остается низким по сравнению с показателями до ковида. Так, в 2019 году в Россию мигрировали 4,5 млн человек, что на 1 млн меньше, чем в 2023.

Чаще всего в РФ приезжают на работу граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Для миграции они выбирают преимущественно Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что в России проблема бесконтрольной миграции стоит остро. Он считает, что приезжающие в страну иностранные специалисты должны жить по общепринятым правилам.