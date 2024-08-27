Медведев: при либеральной миграционной политике Россия «треснет»
Медведев раскритиковал «западный» подход к миграционной политике
Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал «западный» подход к миграционной политике в стране, пишет ТАСС.
На встрече с участниками СВО Медведев отметил, что и на Западе, и в России проблема бесконтрольной миграции стоит очень остро.
«Что вообще может произойти со страной, если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть», — сказал Медведев.
Он отметил, что мигранты должны жить по общепринятым правилам и стать частью страны.
При этом при нарушении порядка «необходима высылка в максимально короткий срок», — сказал он.
Ранее в России провели голосование на тему, должны ли трудовые мигранты оставлять свои семьи на Родине.