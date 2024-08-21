Россияне ответили, нужно ли запрещать мигрантам ввозить семьи в РФ

Издание «ФедералПресс» провело голосование среди читателей на тему, должны ли трудовые мигранты оставлять свои семьи на Родине, въезжаю в Россию. Оказалось, что подавляющее число респондентов (73%) ответили положительно — по их мнению, приезжим не стоит привозить в Россию детей и жен.

Вместе с тем половина (52%) из ответивших утвердительно добавили, что родные мигрантов могут создавать в российском обществе дополнительную напряженность. Каждый пятый (21%) опрошенный заявил, что гастарбайтеры также обходятся дорого бюджету страны.

Всего 11% считают, что мигрантам лучше позволить въезжать в Россию, и иностранцы способствуют развитию демографии в России. И еще 16% респондентов признались, что не думали на эту тему.

Порой мигранты из Средней Азии и с Кавказа привозят в Россию опасные инфекционные болезни, в том числе и венерические. С таким заявлением выступил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.