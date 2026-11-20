Психологи семейного центра «Ступени» из Пушкинского округа получили награды за помощь участникам СВО и их семьям на форуме 18 ноября в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Первый в Подмосковье форум специалистов психологической помощи участникам СВО и их семьям прошел в доме правительства Московской области. Около 300 психологов семейных и реабилитационных центров, врачей, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» и представителей науки обсудили методики помощи и обменялись опытом.

Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев вручил награды лучшим специалистам, в том числе Анне Владимировне Борзовой — психологу участковой социальной службы семейного центра помощи семье и детям «Ступени». Она входит в зональное подразделение мобильной бригады экстренного реагирования министерства социального развития области и работает в условиях повышенной психологической нагрузки, включая кризисные и полевые форматы.

Анна Борзова занимается реабилитацией и сопровождением людей с посттравматическим стрессовым расстройством, прежде всего бойцов СВО. Она проводит индивидуальные и групповые консультации, кризисное вмешательство и психокоррекцию, помогая снижать тревожность, восстанавливать эмоциональную регуляцию и адаптироваться к новым условиям жизни в ходе длительной реабилитации.

Министр социального развития области Андрей Александрович Кирюхин вручил благодарственные письма за экстренную психологическую помощь раненым бойцам в больницах и их семьям трем сотрудникам центра: Ирине Владимировне Великосельской, педагогу-психологу службы сопровождения замещающих семей, а также Светлане Николаевне Хаевой и Людмиле Олеговне Чаповой, психологам участковой социальной службы.

Благодарственным письмом министерства также награждена Ксения Владимировна Разумова, педагог-психолог службы сопровождения замещающих семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.