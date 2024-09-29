В России модернизируют миграционную политику

Госдума рассмотрит пять законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России. Большинство депутатов выступают за модернизацию законодательства в этой сфере, сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

В рамках первого законопроекта предлагается жестче наказывать тех, кто совершил преступление, нелегально пребывая на территории РФ. Это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Согласно второму законопроекту, организацию незаконной миграции хотят приравнять к особо тяжким преступлениям. За нарушение могут начать наказывать штрафом от трех до пяти млн рублей или лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В третьем законопроекте предлагается серьезнее наказывать за подделку документов и нарушения закона, связанные со сфальсифицированной постановкой на учет граждан других государств. За это смогут сажать в тюрьму на два-шесть лет, штрафовать на сумму от 5 до 60 млн рублей и конфисковывать имущество.

В четвертом документе предлагают разрешить блокировать сайты, на которых предлагают услуги незаконной миграции. Такие решения могут начать принимать без суда.

Пятый законопроект подразумевает запрет для компаний-посредников в участии в приеме экзаменов у приезжих. Услуги по такой помощи предлагают в Сети.

Ранее сообщалось, что 630 тыс. нелегальных мигрантов живут в России в 2024 году. Наибольшее их количество приехало из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.