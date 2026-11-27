Иконы, кресты, деньги: что воруют в российских церквях и кто такие «клюквенники»

Традиция верующих оставлять ювелирные изделия у икон в знак благодарности, а также ящики с пожертвованиями регулярно привлекают злоумышленников. Только за 2026 год силовики зафиксировали серию краж в церквях в разных регионах РФ, сообщает газета «Известия» .

В Петербурге и Иркутске воры украли оставленные у святынь драгоценности и крестики. В Тольятти, Уфе и Канске рецидивисты и безработные похищали кружки с мелочью, ящики с наличными пожертвованиями ради покупки еды и спиртного.

Наиболее серьезную угрозу представляют охотники за редкими образами, старинными книгами и богослужебной утварью. Они работают под заказ или на «серый» рынок антиквариата.

Так, в мае уголовный розыск полиции задержал банду ярославцев, похитивших из храмов Ярославской, Костромской и Вологодской областей реликвии на полмиллиона рублей. В апреле мужчина украл из вологодского прихода и жилого дома 19 икон, 2 распятия и 2 экземпляра «Евангелия» на сумму свыше 3,8 млн рублей.

Как пояснили изданию ветеран МУРа Валентин Становов и анонимный бывший следователь, в уголовной среде похитителей церковного имущества называют «клюквенниками». Слово происходит от жаргонного прозвища многокупольных церквей — визуально, по мнению заключенных, они похожи на клюкву.

Если в старой арестантской иерархии такие преступники считались изгоями, то сегодня прежние «понятия» утратили силу. Одни видят в приходах обычный источник наживы, а другие профессионально разбираются в иконописи и имеют каналы сбыта. При этом, помимо храмовой утвари и пожертвований добычей карманников в праздничной давке нередко становятся сумки самих прихожан.

По данным источника «Известий» в полиции, заметная часть хищений остается вне официальной статистики, особенно в небольших сельских храмах и лавках, не оборудованных камерами и сигнализацией. Кроме того, к пропажам часто оказываются причастны сотрудники приходов, и в таких случаях настоятели предпочитают не подавать заявления в правоохранительные органы.

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