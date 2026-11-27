В преддверии Дня матери депутат Мособлдумы, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова в беседе с РИАМО пожелала всем мамам не оставаться наедине с трудностями, не бояться просить о помощи и помнить, что они тоже имеют право на отдых, заботу и внимание.

«Я хочу пожелать каждой маме простого и самого трудного: чтобы рядом были люди, на которых можно опереться. Не в праздник — в любой день. Чтобы у мамы было время на себя — не „когда-нибудь“, а на этой неделе. Чтобы ее слышали — не когда она кричит, а когда она говорит тихо», — сказала Орлова.

Депутат обратила внимание на то, что матери особенных детей часто слышат восхищение в свой адрес, однако гораздо реже окружающие интересуются их собственными потребностями и самочувствием.

«Вы не героини — вы мамы, и вы имеете право на усталость, на помощь и на обычную жизнь. Не оставайтесь одни. Просите помощи — это не слабость, это то, с чего все начинается», — подчеркнула Орлова.

Депутат пожелала женщинам, чтобы День матери был наполнен теплом, а внимание и забота близких не ограничивались одним праздничным днем.

«С праздником вас. Пусть этот день будет теплым — и пусть после него останется не только открытка, но и чуть больше сил на завтра», — заключила Орлова.

В последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает теплый семейный праздник — День матери. Его история началась в 1998 году. Тогда указом президента Бориса Ельцина день получил официальный статус. Инициативу широко поддержали все регионы страны, и сегодня праздник прочно вошел в повседневную жизнь россиян. Именно крепкая семья и уважение к материнскому труду — основа благополучия и сохранения традиций нашей страны.

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