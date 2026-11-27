Пермский филиал «Т Плюс» через суд требует от предпринимателя Константина Субботина перенести торговый центр на Луначарского, 94а за пределы охранной зоны теплосети, сообщает V-kurse.ru .

Энергетики требуют освободить зону в три метра в каждую сторону от края конструкций теплосетей. По их данным, здание нарушает строительные нормы, мешает обслуживать коммуникации и может создать проблемы с отоплением и горячей водой в соседних домах. Следующее заседание Арбитражного суда Пермского края пройдет в начале декабря. Редакции не удалось связаться с владельцем.

С марта 2025 года администрация Ленинского района Перми также добивается признания центра самовольной постройкой и его сноса. Товарищество собственников жилья «Квадр», управляющее домом на Луначарского, 94, считает, что здание незаконно занимает придомовую территорию. Суд назначил повторную строительно-техническую экспертизу, срок ее завершения пока не определен.

Якорный арендатор — магазин зоотоваров «Мой зверь» компании «Зоомаг» — уведомил клиентов о переезде в соседнее помещение с начала 2027 года. Он занимает почти весь первый этаж.

Сотрудники магазина в частных беседах сообщили, что «решили не ждать решений судов, а действовать на опережение».

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