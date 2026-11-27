Обществознание с 1 сентября 2026 года будут изучать только в 9—11-х классах. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов связал перенос с готовностью школьников к предмету и усилением исторического образования, сообщает RT .

По словам министра, к старшим классам у учеников формируется необходимая жизненная и понятийная база. Изменения также связаны с логикой учебного плана: высвободившиеся часы направили на историю.

Кравцов назвал обществознание одной из фундаментальных составляющих образования. Предмет дает основы права, экономики и финансовой грамотности, помогает понимать общественные и политические процессы. За последние три года ведомство пересмотрело результаты обучения, переработало программы, подготовило единые государственные учебники и ввело поурочное планирование.

«Очень важно, что обновленный курс синхронизирован с федеральной рабочей программой воспитания. Усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Над новыми учебниками работали профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки и преподаватели университетов. Это позволило объединить экспертные знания из разных областей и сделать содержание курса более целостным и применимым практически», — заявил Кравцов.

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